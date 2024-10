Liberoquotidiano.it - Supermicro aggiunge una nuova soluzione di storage petascale JBOF all-flash con integrazione delle DPU BlueField-3 di NVIDIA per l'accelerazione della pipeline di dati AI

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) - Grazie allaarchitettura,gli ISV e i provider di servizi cloud del settore dellopossono creare piattaformeintelligenti, efficienti e a performance elevate per l'era dell'AI SAN JOSE, California, 15 ottobre 2024 /PRNewswire/, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di complete soluzioni IT per AI, cloud,e 5G/edge, lancia un nuovo sistema diottimizzato per i carichi di lavoro dell'addestramento dell'AI, dell'inferenza e dell'HPC a performance elevate. Questo sistema(Just a Bunch of) utilizza fino a quattro unità di elaborazione(DPU)-3 diin un fattore di forma 2U per l'esecuzione di carichi di lavoro didefiniti da software.