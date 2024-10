Slow Horses: rinnovata per una sesta stagione la serie con Gary Oldman premiata agli Emmy (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Apple TV+ ha già confermato che la sesta stagione della serie spy-thriller Slow Horses è stata rinnovata. La notizia arriva con la quarta stagione appena conclusasi, ed è stato reso noto che la prossima stagione si focalizzerà sulla fuga dei protagonisti e sulla rete di giochi pericolosi (e vendette ad alto rischio) del nemico Diana Taverner. Basata sui romanzi di Mick Herron, la serie vede lo scorbutico Jackson Lamb (Gary Oldman) a capo di una squadra di agenti mandati a lavorare a Slough House, una sezione distaccata dell’MI5. Soprannominati in modo dispregiativo “cavalli lenti”, li considerano tutti sacrificabili e gli rifilano compiti noiosi e moralmente discutibili. Tra i personaggi ci sono River Cartwright (Jack Lowden), Roddy Ho (Christopher Chung), Louisa Guy (Rosalind Eleazar) e Catherine Standish (Saskia Reeves). Screenworld.it - Slow Horses: rinnovata per una sesta stagione la serie con Gary Oldman premiata agli Emmy Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Apple TV+ ha già confermato che ladellaspy-thrillerè stata. La notizia arriva con la quartaappena conclusasi, ed è stato reso noto che la prossimasi focalizzerà sulla fuga dei protagonisti e sulla rete di giochi pericolosi (e vendette ad alto rischio) del nemico Diana Taverner. Basata sui romanzi di Mick Herron, lavede lo scorbutico Jackson Lamb () a capo di una squadra di agenti mandati a lavorare a Slough House, una sezione distaccata dell’MI5. Soprannominati in modo dispregiativo “cavalli lenti”, li considerano tutti sacrificabili e gli rifilano compiti noiosi e moralmente discutibili. Tra i personaggi ci sono River Cartwright (Jack Lowden), Roddy Ho (Christopher Chung), Louisa Guy (Rosalind Eleazar) e Catherine Standish (Saskia Reeves).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Slow Horses’ rinnovato per la sesta stagione da Apple TV+ - La stagione 5 è prevista per il 2025. La serie è prodotta per Apple TV+ da See-Saw Films, con Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Adam Randall, Gail Mutrux, Douglas Urbanski e Oldman come produttori esecutivi. Nella sesta stagione, le spie si mettono in fuga mentre Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) le coinvolge tutte in un gioco di ritorsione e ... (Metropolitanmagazine.it)

Slow Horses : Apple TV+ rinnova per una sesta stagione - Slow Horses vede protagonista Gary Oldman “Slow Horses” è stata celebrata come “senza dubbio la migliore serie di spionaggio vista in televisione”, “uno spy thriller epico”, “assolutamente brillante” e “dannatamente bello”. “Slow Horses” è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della ... (Cinefilos.it)

La serie tv Slow Horses andrà avanti con una sesta stagione - Le prime quattro stagioni di Slow Horses, che hanno tutte il punteggio Certified Fresh su Rotten Tomatoes, sono attualmente disponibili in streaming globale su Apple TV+. Il vincitore del SAG Hugo Weaving, la vincitrice del BAFTA Joanna Scanlan, la vincitrice dell’IFTA Ruth Bradley, Tom Brooke e James Callis si uniscono a “Slow Horses” nella quarta stagione. (Universalmovies.it)