Corrieretoscano.it - Sgomberata a Prato la ex fabbrica di piazza del Mercato Nuovo

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)– E’ iniziato lo sgombero dell’immobile in disuso in viale Galilei. Durante le operazioni partire la mattina del 16 ottobre, pianificate dalla polizia in sede di tavolo tecnico e partecipate da tutte le forze, sono stati rinvenuti all’interno della struttura 2 cittadini stranieri denunciati per il reato di invasione di terreni od edifici. Numerose erano state infatti le segnalazioni da parte della cittadinanza e dei commercianti della zona che lamentavano il degrado dell’area urbana ed il compimento di episodi di criminalità diffusa strettamente connessi all’occupazione abusiva dello stabile.