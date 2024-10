Sergio Saggini nuovo presidente di Ance: "In prima linea per le imprese edili viterbesi" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sergio Saggini nuovo presidente di Ance Viterbo, l'associazione che rappresenta le imprese edili della provincia. Succede ad Andrea Belli, che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, "consolidando - affermano da Ance - il settore locale grazie alla sua guida attenta e alle numerose Viterbotoday.it - Sergio Saggini nuovo presidente di Ance: "In prima linea per le imprese edili viterbesi" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)diViterbo, l'associazione che rappresenta ledella provincia. Succede ad Andrea Belli, che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, "consolidando - affermano da- il settore locale grazie alla sua guida attenta e alle numerose

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nadia Ghisalberti e Sergio Gandi salutano Francesco Micheli : “Bergamo ti è riconoscente” - Bergamo. La riconoscenza di Bergamo a lui e a tutte le persone che con lui hanno lavorato sarà per sempre. Anche l’attuale assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Sergio Gandi, saluta e ringrazia Micheli per il prezioso lavoro svolto: “L’amico Francesco Micheli chiude con questa decima edizione la sua direzione dell’Opera Festival che, di fatto, ha costruito ... (Bergamonews.it)

Roma - risultava presente ma non era in ospedale - il chirurgo del "Gemelli" Sergio Alfieri rischia il processo. Aveva operato due volte Papa Francesco - . In 16 occasioni avrebbe potuto perfino contare sull'aiuto di diversi colleghi che con lui hanno raccontato il falso. In almeno 29 casi il professor Sergio Alfieri , uno dei medici più blasonati d’Italia, noto per aver operato in due occasioni il Papa , non era in sala operatoria al Policlinico Gemelli di Roma quando invece sosteneva di esserlo: i registri ne attestavano la presenza, lui era ... (Gazzettadelsud.it)

Illegio - Friuli : il minuscolo borgo friulano che è diventato famoso nel mondo (e amato da Papa Francesco e Sergio Mattarella) - Da sperduto tra i monti, il piccolo paesino della Carnia è diventato celebre grazie all'intuizione del parroco Don Alessio Geretti che nel 2004 organizzò il primo allestimento di mostre d'arte con capolavori inestimabili. E da allora, in 20 anni, non ha mai smesso. (Vanityfair.it)