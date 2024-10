"Sei rifatta", la sindaca di Latina travolta dagli haters. Ma Matilde Celentano è malata: "Ho curato un cancro, ora li denuncio" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Io l’ho incontrata una sera a cena e vi assicuro che adesso è tutta rifatta in viso, ecco i soldi che fine fanno. Ride , sti politici è tutto un magna magna». E ancora: «Le labbra a canotto no». Sono solamente alcuni dei commenti apparsi nelle ultime ore sui social diretti al sindaco di Latina Matilde Celentano , tutti legati esclusivamente al suo aspetto fisico . Purtroppo non una novità Feedpress.me - "Sei rifatta", la sindaca di Latina travolta dagli haters. Ma Matilde Celentano è malata: "Ho curato un cancro, ora li denuncio" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Io l’ho incontrata una sera a cena e vi assicuro che adesso è tuttain viso, ecco i soldi che fine fanno. Ride , sti politici è tutto un magna magna». E ancora: «Le labbra a canotto no». Sono solamente alcuni dei commenti apparsi nelle ultime ore sui social diretti al sindaco di, tutti legati esclusivamente al suo aspetto fisico . Purtroppo non una novità

La lezione della sindaca accusata di essere «rifatta» : «Io sto curando il cancro - ma nessuno va giudicato se ricorre alla chirurgia estetica» - Matilde Celentano sta raccogliendo il materiale per denunciare gli haters. «Nessuno dovrebbe sentirsi attaccato per il proprio aspetto: in molti casi, le persone affrontano battaglie personali o di salute che non sono visibili agli altri». (Vanityfair.it)