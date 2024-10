Sconcerto tra i tifosi di Sinner per l’insolita inquadratura al Six Kings Slam: non c’è la pallina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Problemi per la visione della pallina durante Sinner-Medvedev al Six Kings Slam in Arabia Saudita. Colpa di un'inquadratura particolare. Fanpage.it - Sconcerto tra i tifosi di Sinner per l’insolita inquadratura al Six Kings Slam: non c’è la pallina Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Problemi per la visione delladurante-Medvedev al Sixin Arabia Saudita. Colpa di un'particolare.

LIVE Sinner-Medvedev 3-0 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : doppio break dell’azzurro - 18:13 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del quarto di finale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev. 18:34 Accolti dall’applauso del pubblico emiratino entrano in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev. 40-40 Con un pizzico di fortuna l’azzurro trova il passantino di rovescio ad una mano deviato dal nastro. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Medvedev - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : si parte con il russo al servizio - Davvero splendida la presentazione dei due tennisti. Una delle sfide classiche del panorama ATP farà parte della milionaria esibizione in quel di Riad (Arabia Saudita), con il vincente dell’incontro che in semifinale troverà il serbo Novak Djokovic. Buon divertimento e buon tennis a tutti! . L’iberico attende il danese Holger Rune. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Medvedev 2-0 - quarti Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Bel punto ben costruito da Sinner: 30-15 PRIMO SET – Passante basso di Jannik e la volée di Medvedev termina in rete. 18:25 – Jannik ha sconfitto il russo solamente pochi giorni fa a Shanghai e con una vittoria oggi andrebbe a sfidare in semifinale domani Novak Djokovic, incontrato nella finale cinese. (Sportface.it)