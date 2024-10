Anteprima24.it - Scomparsa da ore a Roma, si cerca 75enne di Benevento

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiJole Pedicini, 75 anni, nata a, è uscita di casa martedì mattina dal suo appartamento in via Tiburtina 150, a, e da allora si sono perse le sue tracce. Secondo quanto riferito da un familiare, l’anziana avrebbe approfittato dell’assenza del marito, che era uscito per fare la spesa, per allontanarsi senza lasciare indicazioni. Da quel momento, la donna sembra essere svanita nel nulla. La riè partita alle 11:30, subito dopo la denuncia presentata ai carabinieri dai familiari, preoccupati per lo stato confusionale di Jole e le sue difficoltà motorie. I parenti, inoltre, hanno fatto stampare volantini con due foto della donna per aiutare nelle ricerche. All’appello si sono unite anche l’associazione Penelope e la trasmissione “Chi l’ha visto?”.