Riqualificazione di Lungosabato Bacchelli via ai lavori

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello comunicano che è stato consegnato, in data odierna, il cantiere per ladelle aree e degli spazi collettivi di. “L’intervento, finanziato con le risorse del Piano periferie, ha un importo pari a 655mila euro e la chiusura deiè prevista in 365 giorni. L’area sarà completamente riqualificata con il rifacimento dei percorsi pedonali, la realizzazione di un campo di calcio a cinque con spogliatoi e chiosco bar, orti didattici a caratteri pedagogico, rigenerazione del piccolo anfiteatro esistente, recupero delle aree verdi e un’area giochi per l’infanzia con giostre.