Renault R4 E-Tech: il ritorno di un’icona in versione elettrica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Renault R4, una delle vetture più iconiche nella storia dell’automobilismo, fa il suo ritorno in grande stile al Salone di Parigi 2024. Dopo decenni di assenza dalle strade, il marchio francese ha deciso di rilanciare questo modello storico, dotandolo delle più moderne tecnologie elettriche sotto il nome di Renault R4 E-Tech. Il nuovo modello Renault R4 conserva lo spirito e il fascino del suo predecessore, ma si aggiorna completamente per affrontare le sfide della mobilità sostenibile del futuro. Questa vettura promette di essere una delle protagoniste del mercato elettrico nei prossimi anni. Renault R4, foto Ansa – VelvetMagIl design: un equilibrio tra passato e futuro La nuova Renault R4 E-Tech si distingue per un design che mescola sapientemente elementi retrò con dettagli moderni. Velvetmag.it - Renault R4 E-Tech: il ritorno di un’icona in versione elettrica Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) LaR4, una delle vetture più iconiche nella storia dell’automobilismo, fa il suoin grande stile al Salone di Parigi 2024. Dopo decenni di assenza dalle strade, il marchio francese ha deciso di rilanciare questo modello storico, dotandolo delle più moderne tecnologie elettriche sotto il nome diR4 E-. Il nuovo modelloR4 conserva lo spirito e il fascino del suo predecessore, ma si aggiorna completamente per affrontare le sfide della mobilità sostenibile del futuro. Questa vettura promette di essere una delle protagoniste del mercato elettrico nei prossimi anni.R4, foto Ansa – VelvetMagIl design: un equilibrio tra passato e futuro La nuovaR4 E-si distingue per un design che mescola sapientemente elementi retrò con dettagli moderni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Renault R17 - il ritorno della coupé per tutti in versione elettrica. Entrerà mai in produzione? - Dopo aver attinto al suo passato con la R5, ecco la R17 restomod, la piccola coupé che negli anni '70 ebbe un discreto successo su strada e nei rally.... Leggi tutto . (Dmove.it)