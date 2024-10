Regione Lombardia perquisita per le gare truccate di Ernst&Young (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un terremoto ha scosso Palazzo Lombardia. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano ha perquisito, nel pomeriggio di martedì 15 ottobre, gli uffici di Ernst&Young a Milano, Roma e in Regione Lombardia. Presso l'ente - Direzione centrale Bilancio e Finanza, sono Leccotoday.it - Regione Lombardia perquisita per le gare truccate di Ernst&Young Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un terremoto ha scosso Palazzo. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano ha perquisito, nel pomeriggio di martedì 15 ottobre, gli uffici di Ernst&Young a Milano, Roma e in. Presso l'ente - Direzione centrale Bilancio e Finanza, sono

Piano Mattei - Fontana : “La Regione Lombardia ha le capacità per raggiungere gli obiettivi” - (Adnkronos) – "Ritengo che il Piano Mattei sia un'iniziativa importante e innovativa perché imposta il rapporto e il progresso di un grande continente come l'Africa, giovane e piano di energia, sulla condivisione delle scelte e la collaborazione per fare in modo che diventi un'opportunità sia per l'Africa che per il nostro territorio. (Lidentita.it)

Gare truccate per Ernst&Young : perquisizioni in Regione Lombardia - Presso l'ente - Direzione centrale Bilancio e Finanza, sono inoltre in corso operazioni di acquisizione documentazione. Le indagini, delegate alla procura. . Il Nucleo di polizia economico finanziaria di Milano sta perquisendo gli uffici di Ernst & Young a Milano e Roma e in Regione Lombardia. (Milanotoday.it)