Ilnapolista.it - Pogba ha superato l’esame di juventinismo. Non si può dire lo stesso di Giuntoli, Calvo e John Elkann

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)hadi. Non si puòlodilancia la bomba nell’universo juventino. Sta tornando e vuole giocare. Vuole restare a Torino e giocare allo Stadium. Paulè juventino e intende indossare i colori bianconeri dal 2025 quando avrà finito di scontare la squalifica. Intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport, il Polpo ha sparigliato, come solo i talenti sanno fare: “Parlerà il campo e poi Thiago Motta giudicherà con i suoi occhi, in base a quello che vedrà. Le chiacchiere sono belle, ma io voglio giocare e nella Juve e nella Francia voglio essere il migliore”.è consapevole che il suo stipendio, dopo questi tre anni tra infortuni e squalifica, è eccessivo per le casse di Madama in modalità spending review.