Iltempo.it - “Piace nell'Ue”. Tajani sbugiarda la sinistra sull'accordo con l'Albania

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'con l'per la gestione dei migranti irregolari in Italia è stata «una scelta concreta, coraggiosa, che raccoglie consensi'Unione Europea». In un intervento a RTL 102,5 il ministro degli Esteri Antoniomette a tacere le critiche dellaa scelta del governo'arrivo dei clandestini, considerando quindi «fuori luogo la polemica delle opposizioni». «Questa operazione - ha detto il giorno dopo il primo trasferimento di migranti dall'Italia in- fa discutere le opposizioni, ma mi pare che questotra Italia esia stato portato come modello anche dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che in una lettera ai commissari ha detto che deve essere recepito come esempio positivo per affrontare la questione migranti».