Paola Ferrari attacca Sonia Bruganelli: “Astuta, sceneggiata, poco limpida” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sonia Bruganelli è la protagonista di queste prime puntate di Ballando con le Stelle e la lunga diretta su Instagram che ha condiviso con i suoi followers è stata commentata anche a La Vita In Diretta. Fra le opinioniste più dure Paola Ferrari che appena presa parola ha detto: “La diretta su Instagram? Posso dire? Brava! Questa sceneggiata che abbiamo visto piena di lacrime e sentimento è fatta in un momento dove ha dovuto far vedere di avere un anima. Le era stato proprio chiesto di far vedere l’anima e così ha fatto. Quando sono stata chiamata a commentare la prima puntata di Ballando con le Stelle su Sonia Bruganelli ero stata chiara sostenendo che non era limpida. Dice che da quando non è più sposata le arrivano critiche. Biccy.it - Paola Ferrari attacca Sonia Bruganelli: “Astuta, sceneggiata, poco limpida” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)è la protagonista di queste prime puntate di Ballando con le Stelle e la lunga diretta su Instagram che ha condiviso con i suoi followers è stata commentata anche a La Vita In Diretta. Fra le opinioniste più dureche appena presa parola ha detto: “La diretta su Instagram? Posso dire? Brava! Questache abbiamo visto piena di lacrime e sentimento è fatta in un momento dove ha dovuto far vedere di avere un anima. Le era stato proprio chiesto di far vedere l’anima e così ha fatto. Quando sono stata chiamata a commentare la prima puntata di Ballando con le Stelle suero stata chiara sostenendo che non era. Dice che da quando non è più sposata le arrivano critiche.

