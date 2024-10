Olivia Testa è incinta: le foto delle nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri e papà Fiorello (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Olivi Testa è convolata a nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri. La ragazza è la figlia acquisita di Fiorello, nata dal matrimonio tra la sua attuale moglie Susanna Biondo e l'ex Edoardo Testa. Il settimanale Chi ha raccontato il romantico matrimonio della coppia a Venezia, dando una notizia inedita: la sposa è incinta. Fanpage.it - Olivia Testa è incinta: le foto delle nozze con Ansperto Radice Fossati Confalonieri e papà Fiorello Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oliviè convolata acon. La ragazza è la figlia acquisita di, nata dal matrimonio tra la sua attuale moglie Susanna Biondo e l'ex Edoardo. Il settimanale Chi ha raccontato il romantico matrimonio della coppia a Venezia, dando una notizia inedita: la sposa è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La commozione di Fiorello per le nozze della figlia acquisita Olivia Testa - Quando, scherzando, [Olivia] mi dice che non sono il suo papà naturale, le dico che ha ragione, che sono un papà frizzante”. Sono entrambi molto riservati, tanto che non si sa neanche quando sia cominciata la loro storia. Fiorello si è esibito sulle note de Il mondo, fornendo la cornice canora anche durante il taglio della torta con Non sarà un’avventura. (News.robadadonne.it)

Olivia Testa sposa - all’altare con papà Fiorello e Edoardo Testa : video e foto delle nozze a Venezia - Continua a leggere . Olivia Testa ha sposato Ansperto Radice Fossati Confalonieri a Venezia. La figlia di Susanna Biondo, moglie di Fiorello, ha scelto di farsi accompagnare all'altare dal vero papà, Edoardo, e da quello acquisito, lo showman che l'ha sempre definita "sua figlia". Dopo il rito, la festa con le esibizioni dello showman: i video. (Fanpage.it)

Sposo non si presenta al ricevimento di nozze : “Avevo il mal di testa più forte della mia vita - pensavo fosse l’ansia per il matrimonio. Ma era un tumore al cervello” - L'articolo Sposo non si presenta al ricevimento di nozze: “Avevo il mal di testa più forte della mia vita, pensavo fosse l’ansia per il matrimonio. Che Dio lo benedica”. “Ho preso antidolorifici e medicine per il mal di testa, pensando fosse solo un po’ di nervosismo prima del matrimonio. “Pensavo fosse solo nervosismo pre-matrimonio, invece era un tumore al cervello“. (Ilfattoquotidiano.it)