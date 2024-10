Non paga l’Iva per 25 milioni confiscati beni ad un imprenditore

Non paga l’Iva per 2,5 milioni, confiscati beni ad un imprenditore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le fiamme gialle del comando provinciale di Piacenza, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca di beni, per un importo di oltre mezzo milione di euro, nei confronti di un imprenditore piacentino, condannato per evasione fiscale, in Ilpiacenza.it - Non paga l’Iva per 2,5 milioni, confiscati beni ad un imprenditore Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le fiamme gialle del comando provinciale di Piacenza, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca di, per un importo di oltre mezzo milione di euro, nei confronti di unpiacentino, condannato per evasione fiscale, in

