Mister Movie | Il trailer di The Monkey anticipa l’adattamento sanguinoso di Stephen King dal regista di Longlegs

Osgood Perkins, il regista dietro il successo indipendente Longlegs, sta guadagnando sempre più fama nel panorama del cinema horror. Con una capacità innata di creare tensione e terrore, il regista ha già catturato l'attenzione del pubblico, e ora si prepara a conquistare nuovi fan con il suo ultimo progetto: The Monkey, tratto dall'omonimo racconto breve di Stephen King. Osgood Perkins e il suo omaggio a Stephen King con "The Monkey" Neon, che negli ultimi anni è diventata una presenza importante nella distribuzione di film horror, ha recentemente rilasciato un sanguinoso trailer che ha fatto crescere l'attesa tra i fan. Il film arriverà nelle sale il 21 febbraio 2025, e si preannuncia già come uno dei titoli più attesi dell'anno per gli appassionati del genere.

