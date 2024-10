"Mi ritengo fortunato, molto fortunato". Le toccanti parole dell'allenatore, che ha perso la figlia per un tumore osseo 5 anni fa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A distanza di cinque anni dalla tragica scomparsa di sua figlia Xana, Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, ha scelto di condividere nuovamente il suo profondo e commovente ricordo di lei. La bimba, morta il 29 agosto 2019 all’età di soli 9 anni a causa di un tumore osseo, resta una presenza costante e luminosa nella vita della sua famiglia, come raccontato dallo stesso tecnico spagnolo nel terzo capitolo della docuserie a lui dedicata, prodotta da Movistar Plus+. Iodonna.it - "Mi ritengo fortunato, molto fortunato". Le toccanti parole dell'allenatore, che ha perso la figlia per un tumore osseo 5 anni fa Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A distanza di cinquedalla tragica scomparsa di suaXana, Luis Enrique,del Paris Saint-Germain, ha scelto di condividere nuovamente il suo profondo e commovente ricordo di lei. La bimba, morta il 29 agosto 2019 all’età di soli 9a causa di un, resta una presenza costante e luminosa nella vitaa sua famiglia, come raccontato dallo stesso tecnico spagnolo nel terzo capitoloa docuserie a lui dedicata, prodotta da Movistar Plus+.

