Mi hai delusa Amici 24 Anna Pettinelli scarica l’allievo più atteso

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella scuola di24 le emozioni non mancano. Domenica scorsa è arrivata la prima eliminazione, a dovere lasciare la scuola è stata Alena, ma non c’è tempo per rilassarsi: nuove sfide attendono gli allievi. A proposito di Alena, aveva voluto salutare il pubblico econ un messaggio social particolarmente toccante: “Inizio con il dire GRAZIE, grazie di tutto e a tutti, innanzitutto Maria e @rudyzerbi per l’opportunità che mi hanno voluto dare e per la fiducia che hanno riposto in me”. >> “Nata la prima coppia”.24, scocca la scintilla tra i due allievi “Grazie alla redazione e a tutti quelli che mi hanno coccolata e fatta sentire come a casa. Grazie a tutti i vocal coach, persone molto competenti, con le loro le lezioni mi hanno fatta maturare e mi hanno arricchita”. Parole dolci erano arrivate anche per i compagni di viaggio.