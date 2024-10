Ilrestodelcarlino.it - "Mendicino aggredì il vicino". Caso chiuso

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) È emersa ieri in tribunale una nuova vicenda giudiziaria a carico di Alfonso, 49enne di origine cutrese, ora detenuto nel carcere di Asti, da cui ieri era videocollegato: l’uomo sta scontando una pena definitiva a 6 anni e 8 mesi nell’ambito del processo Aemilia. Nel processo era accusato di lesioni aggravate dalla discriminante razziale e di violenza privata: il giudice Luigi Tirone, pronunciando la sentenza, ha escluso l’aggravante razziale, e poiché la querela sporta nei suoi confronti era stata ritirata, ha emesso il non doversi procedere e lo ha condannato a pagare le spese processuali.era stato denunciato dal suodi casa a Cavriago, di origine marocchina. Quest’ultimo nella mattina del 28 maggio 2016 stava pulendo il cortile, non riuscendo però a finire i lavori perché sarebbe dovuto andare a scuola a prendere i figli.