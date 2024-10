Maternità surrogata, la lettera dei “Papà per scelta”: «Da oggi i nostri figli sono considerati frutto di un reato» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Da oggi i nostri figli verrano considerati frutto di un reato». Carlo Tumino e Christian De Florio sono conosciutissimi sui social come i «Papà per scelta». Un nome non casuale con il quale si raccontano e sensibilizzano sull’omogenitorialità, le famiglie di coppie omosessuali. oggi un duro colpo alla loro storia: la Maternità surrogata (Gpa) è diventata «reato universale». La legge Varchi, approvata in via definitiva al Senato, ora criminalizza la gestazione per altri in ogni sua forma, non solo nel nostro Paese dove è già vietata dalla legge 40/2004, ma anche se avviene all’estero, colpendo chiunque scelga questo percorso per diventare genitore, coppie eterosessuali o omosessuali. «Da oggi, chi sceglierà di fare il nostro stesso percorso verrà considerato al pari dei peggiori criminali sulla faccia della terra», denuncia la coppia in un lungo post sui social. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Daverranodi un». Carlo Tumino e Christian De Florioconosciutissimi sui social come i «per». Un nome non casuale con il quale si raccontano e sensibilizzano sull’omogenitorialità, le famiglie di coppie omosessuali.un duro colpo alla loro storia: la(Gpa) è diventata «universale». La legge Varchi, approvata in via definitiva al Senato, ora criminalizza la gestazione per altri in ogni sua forma, non solo nel nostro Paese dove è già vietata dalla legge 40/2004, ma anche se avviene all’estero, colpendo chiunque scelga questo percorso per diventare genitore, coppie eterosessuali o omosessuali. «Da, chi sceglierà di fare il nostro stesso percorso verrà considerato al pari dei peggiori criminali sulla faccia della terra», denuncia la coppia in un lungo post sui social.

