Manovra, Giorgetti conferma taglio del cuneo: “Supporto ai redditi medio-bassi” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia ribadisce i punti salienti della Manovra approvata ieri dal Cdm: taglio del cuneo, pensioni, congedi parentali e sanità L'articolo Manovra, Giorgetti conferma taglio del cuneo: “Supporto ai redditi medio-bassi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Manovra, Giorgetti conferma taglio del cuneo: “Supporto ai redditi medio-bassi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia ribadisce i punti salienti dellaapprovata ieri dal Cdm:del, pensioni, congedi parentali e sanità L'articolodel: “ai” proviene da Il Difforme.

Con la manovra 2025 il taglio del cuneo fiscale diventa strutturale : a quanto ammonta la misura - Con la manovra 2025 arriva la conferma del taglio del cuneo fiscale e dei tre scaglioni dell’Irpef, che diventano strutturali: le due misure valgono da sole oltre la metà della legge di bilancio, intorno ai 14 miliardi.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manovra 2025 - Bonus Bebè - cuneo fiscale - Irpef - pensioni - accise - sanità - taglio ai Ministeri : tutti i dettagli - La Manovra contiene anche la tassazione agevolata al 5% per i premi di produttività delle aziende ai lavoratori. La Carta Dedicata a te: la misura è di carattere sociale e prevede 500 milioni. comL’assegno unico non sarà più calcolato nell’Isee ed è stato prorogato il Bonus ristrutturazioni al 50% solo per la prima casa. (Notizie.com)

Bonus ristrutturazioni al 50% prima casa - bonus mamma esteso e aumenti degli stipendi con il taglio del cuneo : le misure della manovra - Il capitolo ?casa? sarà inserito nel disegno di legge del Bilancio, la Manovra vera e propria. E le novità in arrivo sono diverse. La prima è che il bonus per le... (Ilmattino.it)