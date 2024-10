Gaeta.it - Maltempo nel Ponente ligure: via Busserio a Savona sott’acqua dopo forti piogge

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Savona, situata nel Ponente ligure, ha vissuto una mattinata critica il 16 ottobre, quando abbondanti piogge hanno causato gravi disagi alla circolazione e all'area urbana. Le precipitazioni, che si sono concentrate in breve tempo, hanno portato a significative alluvioni localizzate, interessando in particolare la zona di via Busserio, vicino alla foce del torrente Letimbro. Questo evento atmosferico ha messo in luce la vulnerabilità di alcune aree, evidenziando come le infrastrutture locali siano messe alla prova in condizioni meteorologiche avverse. Interventi e situazioni critiche Le intense piogge di mercoledì 16 ottobre hanno avuto come conseguenza immediata l'allagamento di alcune strade a Savona, creando problematiche sia per i residenti che per i conducenti.