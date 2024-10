Maltempo in arrivo sull’Italia: allagamenti e disagi al Nord (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Italia si sta confrontando con i primi effetti di una serie di perturbazioni che, secondo le previsioni, porteranno un intenso Maltempo dapprima al Nord, con un rapido coinvolgimento delle regioni del Centro e del Sud. La prima perturbazione ha già colpito le regioni del Nord-Ovest, con un’attenzione particolare in Liguria, dove le precipitazioni si sono fatte sentire soprattutto lungo la costa. Le aree maggiormente interessate dai rovesci più intensi vanno da Imperia fino a Genova, con episodi di pioggia anche nelle zone interne. Nella città di Albenga, la situazione è particolarmente critica: sono stati registrati 69 mm di pioggia in poche ore, provocando i primi allagamenti e disagi alla popolazione locale. Thesocialpost.it - Maltempo in arrivo sull’Italia: allagamenti e disagi al Nord Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Italia si sta confrontando con i primi effetti di una serie di perturbazioni che, secondo le previsioni, porteranno un intensodapprima al, con un rapido coinvolgimento delle regioni del Centro e del Sud. La prima perturbazione ha già colpito le regioni del-Ovest, con un’attenzione particolare in Liguria, dove le precipitazioni si sono fatte sentire soprattutto lungo la costa. Le aree maggiormente interessate dai rovesci più intensi vanno da Imperia fino a Genova, con episodi di pioggia anche nelle zone interne. Nella città di Albenga, la situazione è particolarmente critica: sono stati registrati 69 mm di pioggia in poche ore, provocando i primialla popolazione locale.

