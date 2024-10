Lucca Comics and Games 2024 con bambine e bambini, gli appuntamenti da non perdere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laboratori di magnetismo o dragologia, Pera Toons e Sio, romanzi, fumetti e film. I nostri consigli per navigare un programma ricchissimo e vivere al meglio l'evento in famiglia Wired.it - Lucca Comics and Games 2024 con bambine e bambini, gli appuntamenti da non perdere Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Laboratori di magnetismo o dragologia, Pera Toons e Sio, romanzi, fumetti e film. I nostri consigli per navigare un programma ricchissimo e vivere al meglio l'evento in famiglia

Lucca Comics - per prenotare un posto agli eventi serve la nuova App : come funziona - Non sarà possibile effettuare prenotazioni tramite il sito Eventbrite o tramite il sito di LCG. . Per gli eventi particolarmente adatti per le famiglie, ai quali si prevede quindi anche la partecipazione di bambini nati dopo il 1° gennaio 2015 ogni utente potrà prenotare fino a 2 posti. Come funziona? Da quest’anno sarà possibile prenotare il proprio posto solo tramite la APP di Lucca Comics ... (Lanazione.it)

Napoli – New York : Gabriele Salvatores e Victor Perez parlano degli effetti speciali a Lucca Comics & Games - Gabriele Salvatores e il mago degli effetti speciali Victor Perez sveleranno i retroscena della lavorazione di Napoli - New York a Lucca Comics & Games 2024. Nell'attesa Salvatore e Perez sveleranno i segreti del set mostrando alcuni estratti del documentario Gli effetti visivi di Napoli-New York, firmato da Stefano Germinal e Manuel De Pandis, anche …. (Movieplayer.it)

Gli effetti visivi di Napoli – New York a Lucca Comics & Games - Per la realizzazione degli effetti speciali di Napoli-New York sono infatti stati coinvolti numerosi studi di VFX, riunendo un team di 167 persone che hanno collaborato da diverse parti del mondo. 00 presso l’Auditorium San Girolamo.  L’obiettivo del documentario è quello di raccontare la complessità di un mondo che spesso non si vede ma che è quantomai necessario per la riuscita di un ... (Nerdpool.it)