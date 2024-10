Lobotka, l’esito degli esami strumentali: ecco quanto rimarrà fuori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gli esami strumentali di Stanislav Lobotka: ecco le condizioni del centrocampista del Napoli in vista dei prossimi impegni Stanislav Lobotka è tornato a Napoli dopo l’infortunio subito in Nations League. Gli esami strumentale hanno rivelato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, con una prognosi di una decina, massimo 15 giorni: salterà quindi la Calcionews24.com - Lobotka, l’esito degli esami strumentali: ecco quanto rimarrà fuori Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Glidi Stanislavle condizioni del centrocampista del Napoli in vista dei prossimi impegni Stanislavè tornato a Napoli dopo l’infortunio subito in Nations League. Glistrumentale hanno rivelato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, con una prognosi di una decina, massimo 15 giorni: salterà quindi la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio Lobotka - arriva il comunicato del Napoli : l'esito degli esami - Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l'esito degli esami strumentali a cui si. . Il centrocampista azzurro si era infortunato lunedì sera nel finale del match di Nations League tra l'Azerbaijan e la Slovacchia. (Napolitoday.it)

Napoli - l’esito degli esami strumentali per Lobotka - Mentre i compagni di squadra hanno proseguito la preparazione in vista del match contro l’Empoli, quest’oggi Stanislav Lobotka si è sottoposto agli esami strumentali dopo l’infortunio muscolare patito con la maglia della Slovacchia. The post Napoli, l’esito degli esami strumentali per Lobotka appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Infortunio Lobotka - l’esito degli esami del giocatore del Napoli. Arriva il comunicato ufficiale - IL COMUNICATO – SSC Napoli Training Center- Gli […]. Ecco il comunicato ufficiale degli azzurri. Infortunio Lobotka, il comunicato ufficiale sulle condizioni del giocatore del Napoli. Il report d’allenamento Novità molto importanti in casa Napoli per quanto riguarda l’infortunio di Lobotka: per il giocatore azzurro si tratta di una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro. (Calcionews24.com)