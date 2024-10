Lo spettacolo “Affogo” di Dino Lopardo allo Spazio Diamante di Roma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Affogo – Dino Lopardo TOUR 2024 UNA PRODUZIONE GOMMALACCA TEATRO Dal 24 al 27 ottobre Spazio Diamante, Roma Lo spettacolo Affogo, scritto e diretto da Dino Lopardo, sarà in scena dal 24 al 27 ottobre presso lo Spazio Diamante di Roma (Sala black 24, 25, 26 ottobre ore 21:00, 27 ottobre ore 17:00); la performance, finalista In-box 2024, è prodotta da Gommalacca Teatro ed è uno dei tre monologhi polifonici del progetto eclettico Trilogia dell’odio. Nicholas vive in casa con gli zii ottusi e dalla mentalità provinciale e sogna di diventare campione di nuoto: la vicenda diviene una riflessione profonda sulla solitudine, sui rapporti familiari e sulle problematiche legate al bullismo; il protagonista dovrà dunque analizzare la propria esistenza immerso in una vasca da bagno, simbolo emblematico della sua infanzia. Romadailynews.it - Lo spettacolo “Affogo” di Dino Lopardo allo Spazio Diamante di Roma Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)TOUR 2024 UNA PRODUZIONE GOMMALACCA TEATRO Dal 24 al 27 ottobreLo, scritto e diretto da, sarà in scena dal 24 al 27 ottobre presso lodi(Sala black 24, 25, 26 ottobre ore 21:00, 27 ottobre ore 17:00); la performance, finalista In-box 2024, è prodotta da Gommalacca Teatro ed è uno dei tre monologhi polifonici del progetto eclettico Trilogia dell’odio. Nicholas vive in casa con gli zii ottusi e dalla mentalità provinciale e sogna di diventare campione di nuoto: la vicenda diviene una riflessione profonda sulla solitudine, sui rapporti familiari e sulle problematiche legate al bullismo; il protagonista dovrà dunque analizzare la propria esistenza immerso in una vasca da bagno, simbolo emblematico della sua infanzia.

È morto Carmine Diamante : il cantante neomelodico folgorato da una scarica elettrica nel giardino di casa - La coppia stava tentando di adottare un bambino. I dolori si accumulano nel cuore spezzandolo in miliardi di pezzi, ma noi dobbiamo essere forti per portare il vostro vissuto non solo nel cuore ma anche nella mente”. Numerosi i messaggi di cordoglio circolati sui social dove l’artista era molto conosciuto e apprezzato. (Tpi.it)

Carmine Diamante - come è morto il cantante neomelodico rimasto folgorato in giardino - la dinamica - La notizia ha sconvolto tutti i suoi fan che hanno scritto molti messaggi di cordoglio sui social. Carmine Diamante è un cantante neomelodico morto folgorato nel giardino della casa della madre a Napoli mentre giocava con i nipoti. Carmine Diamante, come è morto il neomelodico, folgorato accanto a u . (Ilgiornaleditalia.it)

Il cantante neomelodico Carmine Diamante muore folgorato nel giardino di casa - it. Da ore si susseguono sui social network i messaggi di dolore e di condoglianze dei fan del cantante, molto noto nel circuito della musica neomelodica. . L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, il 36nne si trovava nell’abitazione estiva della famiglia sul litorale domizio quando è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre era nei pressi di una fontana in giardino. (Ildenaro.it)