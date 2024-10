Lettori - La metro di Roma forse 'poi sarà migliore' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi, 16/10/24 alle ore 08:30 già alla stazione metro Subaugusta della linea A, si concentra una quantità di gente da rendere stretto il vagone (pochi treni per la linea centrale della città ad un orario possibilmente critico? chi lo sa), continuiamo il nostro viaggio, tutti stretti abbandonando Romatoday.it - Lettori - La metro di Roma forse 'poi sarà migliore' Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi, 16/10/24 alle ore 08:30 già alla stazioneSubaugusta della linea A, si concentra una quantità di gente da rendere stretto il vagone (pochi treni per la linea centrale della città ad un orario possibilmente critico? chi lo sa), continuiamo il nostro viaggio, tutti stretti abbandonando

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Monza la lettera in dialetto al senatore Galliani. Pochi i 2 - 5 milioni di euro per il metrò : “Sultant 9 meter de linea...” - Monza, 15 ottobre 2024 – ????“Ilustre e carissimo senatur Galliani, van ben anca 2 miliun e mezz purtà a cà per l’estensiun de la M5, ma duvariet savè che curispunden a sultant 9 meter de linea. . Pronta la lettera: “I suoi 2,5 milioni di euro ottenuti nella legge di bilancio di quest’anno, sono sufficienti solo a coprire circa 9 metri di linea”, hanno spiegato, sempre in dialetto, i ... (Ilgiorno.it)

Perché la metro Linea 1 di Napoli chiude in anticipo per 4 giorni consecutivi - La metropolitana Linea 1 anticiperà la chiusura di 2 ore dal 14 al 17 ottobre per lavori di manutenzione. La Linea 6 anticiperà solo nelle giornate del 14 e 15 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Metro Linea 1 - chiusura anticipata per quattro giorni di fila : gli orari - La Linea 1 della metropolitana di Napoli anticipa la chiusura al pubblico per quattro giorni di fila. Anm, infatti, informa che per consentire attività di verifiche in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2024, la principale linea... (Napolitoday.it)