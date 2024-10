Letti, ambulatori e polizia: dentro i centri per migranti in Albania | Guarda tutte le foto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Shengjin agenti e operatori sono pronti. Il primo sbarco avverrà domani, alle 8 di mattina. Sarà allora che l'accordo tra Italia e Albania troverà attuazione concreta: la nave Libra della Marina da 300 posti arriverà al porto di questa piccola località turistica - appena 12mila abitanti - situata al confine col Montenegro. Dal pattugliatore scenderanno i migranti soccorsi dalla Guardia Costiera in acque internazionali ma in zona Sar italiana. Non tutti, però. Perché la nave funzionerà come un hub. Dopo un primo screening per escludere donne, minori, famiglie e malati, che saranno immessi nel normale circuito dell'assistenza, il personale farà sbarcare gli uomini adulti, provenienti da uno dei ventidue Paesi ritenuti sicuri da un recente decreto della Farnesina. Liberoquotidiano.it - Letti, ambulatori e polizia: dentro i centri per migranti in Albania | Guarda tutte le foto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Shengjin agenti e operatori sono pronti. Il primo sbarco avverrà domani, alle 8 di mattina. Sarà allora che l'accordo tra Italia etroverà attuazione concreta: la nave Libra della Marina da 300 posti arriverà al porto di questa piccola località turistica - appena 12mila abitanti - situata al confine col Montenegro. Dal pattugliatore scenderanno isoccorsi dalla Guardia Costiera in acque internazionali ma in zona Sar italiana. Non tutti, però. Perché la nave funzionerà come un hub. Dopo un primo screening per escludere donne, minori, famiglie e malati, che saranno immessi nel normale circuito dell'assistenza, il personale farà sbarcare gli uomini adulti, provenienti da uno dei ventidue Paesi ritenuti sicuri da un recente decreto della Farnesina.

