Legge di Bilancio 2025, attesa per il testo in Parlamento. Dal 21 ottobre il vaglio della Camera, poi il Senato. Approvazione entro Natale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il governo Meloni ha varato la Legge di Bilancio 2025, un pacchetto di misure da circa 30 miliardi di euro (che saliranno a 35 nel 2026 e oltre 40 nel 2027) destinato a famiglie, taglio del cuneo fiscale, sanità e natalità.

Il governo Meloni punta sulla crescita con la nuova legge di bilancio : taglio del cuneo fiscale - La previsione è che questi effetti si traducano in una maggiore fiducia nel sistema economico, incentivando investimenti e prospettive di crescita nel lungo termine. Prevede una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, che si traduce in un aumento del reddito netto per chi guadagna fino a 40. (Gaeta.it)

Legge di Bilancio 2025 : Le Critiche alla Sanità Pubblica e le Preoccupazioni dei Medici - La tensione nel settore sanitario non è solamente una questione di finanziamenti, ma anche di riconoscimento e valorizzazione del personale medico, che è in prima linea nella gestione delle criticità sanitarie. In questo contesto, le dichiarazioni di esperti e rappresentanti sindacali pongono l’accento sulla necessità di un intervento decisivo per garantire la sostenibilità e l’accesso alle cure ... (Gaeta.it)

Legge di Bilancio 2025 : dal contributo per le banche al taglio del cuneo fiscale - ecco tutte le misure. Per la Sanità ci sono solo 900 milioni - “Ringrazio vivamente banche e assicurazioni e il contributo dei ministeri, che hanno permesso di confermare tutti questi benefici per cittadini e imprese italiane”. Rinviato ad un apposito decreto, invece, l’innalzamento delle accise sul carburante: “Nessuna stangata, è un impegno europeo e sarà gestito” in Parlamento, ha detto Giorgetti. (Tpi.it)