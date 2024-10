“Le Iene presentano: Inside”: le anticipazioni dell’inchiesta di Roberta Rei e Marco Fubini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”: nella seconda puntata dal titolo ‘Rigopiano e le grandi tragedie italiane’, l’inchiesta di Roberta Rei e Marco Fubini Domani, giovedì 17 ottobre, in prima serata, su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”, lo spin-off de “Le Iene”. Nella seconda puntata dal titolo ‘Rigopiano e le grandi tragedie italiane’, l’inchiesta di Roberta Rei e Marco Fubini. La valanga di Rigopiano, il crollo del ponte Morandi, l’esplosione della stazione di Viareggio e la frana di Casamicciola sono solo alcune delle innumerevoli catastrofi che hanno segnato il nostro Paese. Tutti questi disastri sembrerebbero accomunati da una concatenazione di errori e di disorganizzazione. Inoltre, con il passare degli anni i procedimenti penali legati a queste tragedie, potrebbero finire in prescrizione. 361magazine.com - “Le Iene presentano: Inside”: le anticipazioni dell’inchiesta di Roberta Rei e Marco Fubini Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con “Le”: nella seconda puntata dal titolo ‘Rigopiano e le grandi tragedie italiane’, l’inchiestaRei eDomani, giovedì 17 ottobre, in prima serata, su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, lo spin-off de “Le”. Nella seconda puntata dal titolo ‘Rigopiano e le grandi tragedie italiane’, l’inchiestaRei e. La valanga di Rigopiano, il crollo del ponte Morandi, l’esplosione della stazione di Viareggio e la frana di Casamicciola sono solo alcune delle innumerevoli catastrofi che hanno segnato il nostro Paese. Tutti questi disastri sembrerebbero accomunati da una concatenazione di errori e di disorganizzazione. Inoltre, con il passare degli anni i procedimenti penali legati a queste tragedie, potrebbero finire in prescrizione.

Come vedere la replica de “Le Iene presentano : Inside” in TV e streaming - Si troverà così il banner del talk show e, una volta cliccato, si approderà nella sezione dedicata alle “Puntate intere”. Si approderà così sul banner ufficiale. Si potrà digitare il titolo del talk show nella sezione di ricerca indicata dalla lente d’ingrandimento, cliccando poi sul banner. Si potrà altresì scegliere tramite il “Catalogo”, nella categoria “Programmi TV”. (Tutto.tv)

Le Iene presentano – Inside : anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1 - 10 ottobre 2024 - A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. (Tpi.it)

Le Iene presentano Inside - stasera su Italia 1 : le anticipazioni della puntata di giovedì 10 ottobre 2024 - Lo spin-off de “Le Iene “, ideato da Davide Parenti, torna ad occuparsi di temi ed argomenti già trattati dalla trasmissione, ma studiati ed analizzata attraverso ulteriori dettagli ed elementi inediti. twitter. Al via la nuova stagione de Le Iene presentano Inside su Italia 1. Tutto pronto per il ritorno del programma ideato da Davide Parenti che approfondisce alcuni argomenti trattati in ... (Superguidatv.it)