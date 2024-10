L'alternativa ai centri per migranti in Albania sarebbe la resa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dice il saggio: conta fino a dieci prima di parlare. E invece no, sono dozzine i commenti critici verso l'apertura del centro per migranti voluto dal governo italiano in Albania, un centro in cui valgono al 100% le regole in vigore sul territorio nazionale. Invece di attendere qualche settimana, qualche mese, per vedere pregi e difetti dell'iniziativa, Il solito circolo dei «migliori» (quelli che pensano che i migranti sono bellissimi sempre e comunque, un po' come le tasse di Padoa-Schioppa) attacca lancia in resta, senza capire che proprio l'avanzare di questo tema nell'opinione pubblica è la migliore spiegazione del fatto che la sinistra non vince le elezioni dal 2006, quando Romano Prodi con una coalizione piuttosto improbabile (infatti dura solo due anni) riesce a battere per la seconda volta Silvio Berlusconi.   Ora, dobbiamo essere onesti. Iltempo.it - L'alternativa ai centri per migranti in Albania sarebbe la resa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dice il saggio: conta fino a dieci prima di parlare. E invece no, sono dozzine i commenti critici verso l'apertura del centro pervoluto dal governo italiano in, un centro in cui valgono al 100% le regole in vigore sul territorio nazionale. Invece di attendere qualche settimana, qualche mese, per vedere pregi e difetti dell'iniziativa, Il solito circolo dei «migliori» (quelli che pensano che isono bellissimi sempre e comunque, un po' come le tasse di Padoa-Schioppa) attacca lancia in resta, senza capire che proprio l'avanzare di questo tema nell'opinione pubblica è la migliore spiegazione del fatto che la sinistra non vince le elezioni dal 2006, quando Romano Prodi con una coalizione piuttosto improbabile (infatti dura solo due anni) riesce a battere per la seconda volta Silvio Berlusconi.   Ora, dobbiamo essere onesti.

