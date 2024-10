Sport.quotidiano.net - La squadra nata dal Consorzio raccoglie consensi. Spendolini: "Ho visto un Fano in crescita, giocate decisive»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La seconda è stata migliore della prima. IlCalcio sta prendendo sempre più confidenza con la realtà del campionato di Terza Categoria e gli effetti si sono visti sabato scorso al "Mancini" contro il Babbucce, superato con due reti nella ripresa e con una prestazione più che soddisfacente. Prestazione, tra l’altro, che ha riscosso il consenso degli oltre 500 spettatori presenti. "Ho avuto sensazioni positive – ha detto mister Lucanel commentare la seconda gara di campionato – perché hounin. Anche se alla fine abbiamo vinto con due, c’è da dire che si inizia a vedere il lavoro fatto. Laha mostrato di essere cresciuta fisicamente, e ci tengo a curare in modo particolare proprio l’aspetto della condizione atletica, così come mi sono piaciuti molti i ragazzi che sono entrati a partita in corso, come ad esempio Patrignani".