La Cina minaccia ancora Taiwan di usare la forza: “Non rinunceremo alla violenza contro i separatisti” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuano a crescere le tensioni tra Cina e Taiwan dopo le esercitazioni militari del dragone attorno all’isola indipendente. La Repubblica popolare cinese ha sfidato recentemente i propri vicini indipendenti attraverso le parole del portavoce estero cinese, Chen Binhua. Stando alle asserzioni del diplomatico, la Cina sarebbe pronta ad agire per una riunificazione pacifica ma senza rinunciare all’uso della violenza contro i separatisti. Affermazioni che sembrano rappresentare più una contraddizione che una presa di posizione coerente. La Cina minaccia Taiwan, mentre cresce l’inquietudine anche in Giappone. Secoloditalia.it - La Cina minaccia ancora Taiwan di usare la forza: “Non rinunceremo alla violenza contro i separatisti” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuano a crescere le tensioni tradopo le esercitazioni militari del dragone attorno all’isola indipendente. La Repubblica popolare cinese ha sfidato recentemente i propri vicini indipendenti attraverso le parole del portavoce estero cinese, Chen Binhua. Stando alle asserzioni del diplomatico, lasarebbe pronta ad agire per una riunificazione pacifica ma senza rinunciare all’uso della. Affermazioni che sembrano rappresentare più una contraddizione che una presa di posizione coerente. La, mentre cresce l’inquietudine anche in Giappone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Cina insiste : "Non rinunceremo mai all'uso della forza su Taiwan" - La Cina non prometterà mai di rinunciare all’uso della forza su Taiwan, una posizione che prende di mira le interferenze esterne e la piccola minoranza di separatisti. . «Siamo disposti a impegnarci per la prospettiva di riunificazione pacifica con la massima sincerità e impegno - ha detto Chen Binhua, portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo di Pechino sulle ultime manovre. (Gazzettadelsud.it)

La Cina accerchia e spaventa Taiwan : “Disponibili a una riunificazione pacifica - ma in caso contrario siamo pronti a usare la forza” - Il portavoce ha poi detto di ritenere che “il numero molto esiguo di separatisti non rappresenta la stragrande maggioranza della popolazione di Taiwan” e ribadito che la Cina considera l’isola una parte “inalienabile” e “sacra” del proprio territorio, da riunificare anche con la forza se necessario. (Lanotiziagiornale.it)

Cina-Taiwan - la minaccia di Pechino : «Non rinunceremo mai alla forza contro i separatisti» - Ma non ci impegneremo mai a rinunciare all’uso della forza contro forze esterne e il numero molto esiguo di separatisti». Intanto il direttore generale dell’Ufficio per la sicurezza nazionale di Taiwan, Tsai Ming-yen, ha spiegato come «le manovre militari hanno creato un effetto negativo per la Cina in quanto ha reso la comunità internazionale più favorevole a Taiwan». (Lettera43.it)