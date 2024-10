Juventus, ecco chi è Leo Ortiz: alla scoperta dell'uomo dei record che può sostituire Bremer (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alle giuste cifre e alle giuste condizioni, la Juventus tornerà sul mercato a gennaio per individuare un sostituto di Bremer, la cui stagione Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alle giuste cifre e alle giuste condizioni, latornerà sul mercato a gennaio per individuare un sostituto di, la cui stagione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - non solo Skriniar : la lista di Giuntoli per il post Bremer - Il popolo bianconero ha scelto: dipendesse dai tifosi, Milan Skriniar sarebbe il candidato ideale per curare le ferite lasciate dall`infortunio... (Calciomercato.com)

Juventus - Bonucci : "Bremer perdita importante - faceva reparto da solo" - Bonucci ha poi parlato anche del Napoli di Antonio Conte, primo in classifica: "Avevo già detto in estate che il Napoli andava sul sicuro, su una certezza, perchè il mister avrebbe ricompattato l'ambiente e fatto tornare al sqaudra ai grandi livelli visti con Spalletti. Adesso chi scenderà in campo al suo posto, come ha detto Motta, dovrà dare il 110%". (Liberoquotidiano.it)

Come cambierà la Juventus senza Bremer : le idee di Thiago Motta e una nuova gestione per Cabal - Senza Bremer, allora, com`è che si fa? Thiago Motta ha avuto questi giorni extra per pensarci, e tutto il tempo di una stagione per sperimentare,... (Calciomercato.com)