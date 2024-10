Ilnapolista.it - Juric: «Alla Roma sono in paradiso, c’è una gran cilindrata. Il Torino non ce l’aveva e ha fatto gli stessi punti del Napoli»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In un’intervista al Corriere dello Sport, il tecnico dellaIvanha raccontato le sue prime settimane in giallorosso.: «in, c’è una» «consapevole di ciò che accade fuori, maconcentrato sul mio lavoro. Che è entusiasmante. La squadra ha margini di miglioramento pazzeschi, vedo ragazzi disposti al sacrificio. Le prestazioniin netta crescita, e questo è importante. A Trigoria le condizioni in cui mi muovofantastiche, ho solo sensazioni positive». Non temi che la protesta abbia radici troppo profonde? Inoltre hai preso il posto di una figura importante nella storia della, De Rossi cacciato dopo sole 4 partite: «Noncontaminato dalle negatività. Arrivo fresco e ti dico che stiamo alzando il livello del gioco, delle pressioni, abbiamo maggiore continuità nella partita.