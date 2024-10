Jesi e Fabriano, mercoledì da brividi Roseto e Salerno sono le più toste (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quinta giornata in serie B Nazionale con un nuovo turno infrasettimanale previsto stasera. Impegnate in trasferta Ristopro Fabriano e General Contractor Jesi e per entrambe il calendario odierno non è benevolo: Fabriano, reduce da due vittorie consecutive, scende sul parquet qualche minuto prima affrontando alle 20.30 il Salerno, che ha vinto tre partite su quattro, di cui una proprio contro Jesi; la General Contractor, che domenica si è sbloccata battendo in casa Latina e ottenendo la prima vittoria stagionale, alle 20.45 è invece in Abruzzo per affrontare un avversario sulla carta anche peggiore, il Roseto primo in classifica, imbattuto con quattro vittorie in altrettante gare, come solo la Gema Montecatini. Ilrestodelcarlino.it - Jesi e Fabriano, mercoledì da brividi Roseto e Salerno sono le più toste Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Quinta giornata in serie B Nazionale con un nuovo turno infrasettimanale previsto stasera. Impegnate in trasferta Ristoproe General Contractore per entrambe il calendario odierno non è benevolo:, reduce da due vittorie consecutive, scende sul parquet qualche minuto prima affrontando alle 20.30 il, che ha vinto tre partite su quattro, di cui una proprio contro; la General Contractor, che domenica si è sbloccata battendo in casa Latina e ottenendo la prima vittoria stagionale, alle 20.45 è invece in Abruzzo per affrontare un avversario sulla carta anche peggiore, ilprimo in classifica, imbattuto con quattro vittorie in altrettante gare, come solo la Gema Montecatini.

