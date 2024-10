Italian Hydrogen Summit, idrogeno pietra miliare filiera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Promuovere il progresso delle tecnologie e dei sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno alla luce della nuova strategia nazionale per l'idrogeno annunciata dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin in occasione dell'evento Italian Hydrogen Summit, che si è svolto alla Camera dei Deputati, organizzato dall'Associazione Italiana per l'idrogeno e Celle a Combustibile - H2IT. È stato questo il focus del convegno che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, aziende, esperti e stakeholder del settore che si sono confrontati fra loro con l'obiettivo di analizzare i benefici dell'idrogeno nel mix energetico fra le fonti verdi disponibili, quale vettore indispensabile per favorire la decarbonizzazione e per garantire sicurezza energetica all'Italia e all'Europa. Liberoquotidiano.it - Italian Hydrogen Summit, idrogeno pietra miliare filiera Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Promuovere il progresso delle tecnologie e dei sistemi per la produzione e l'utilizzo dell'alla luce della nuova strategia nazionale per l'annunciata dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin in occasione dell'evento, che si è svolto alla Camera dei Deputati, organizzato dall'Associazionea per l'e Celle a Combustibile - H2IT. È stato questo il focus del convegno che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, aziende, esperti e stakeholder del settore che si sono confrontati fra loro con l'obiettivo di analizzare i benefici dell'nel mix energetico fra le fonti verdi disponibili, quale vettore indispensabile per favorire la decarbonizzazione e per garantire sicurezza energetica all'Italia e all'Europa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italian Hydrogen Summit : idrogeno pietra miliare filiera - Roma, 16 ott. Ma il quadro non è ancora completo. Anche l'Italia si doterà di una strategia per l'idrogeno, una pietra miliare – ha aggiunto – per la filiera dell'idrogeno, identificato come uno dei vettori energetici essenziali per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica del nostro Paese e dell'Europa. (Liberoquotidiano.it)

"Italian Hydrogen Summit" : idrogeno pietra miliare per la filiera. Vettore essenziale - Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: "Tra un mese presentazione del Piano Strategico Nazionale per l'idrogeno" Roma, 16 ottobre 2024 – Promuovere il progresso delle tecnologie e dei sistemi per la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno alla luce della . (Ilgiornaleditalia.it)