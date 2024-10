Ispettori del lavoro di Roma: “Non siamo più in condizione di garantire la tutela dei lavoratori” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ispettorato del lavoro dell’Area Metropolitana di Roma in stato di agitazione. Lo fanno sapere i sindacati sottolineando la “più assoluta delusione sulla gestione amministrativa INL, che si aggiunge alle precedenti disastrose gestioni del personale e delle attività dell’INL”. Una nota parla di una direzione territoriale amministrativa “lontana dalle necessità dell’Ufficio e del personale ispettivo ed amministrativo, tutti considerati poco più che soldatini, ad eccezione di pochi eletti della classe dirigente”, mentre “l’atavica carenza del personale amministrativo ha creato e sta creando a ciascuna unità un enorme aggravio di lavoro”. Ilfattoquotidiano.it - Ispettori del lavoro di Roma: “Non siamo più in condizione di garantire la tutela dei lavoratori” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ispettorato deldell’Area Metropolitana diin stato di agitazione. Lo fanno sapere i sindacati sottolineando la “più assoluta delusione sulla gestione amministrativa INL, che si aggiunge alle precedenti disastrose gestioni del personale e delle attività dell’INL”. Una nota parla di una direzione territoriale amministrativa “lontana dalle necessità dell’Ufficio e del personale ispettivo ed amministrativo, tutti considerati poco più che soldatini, ad eccezione di pochi eletti della classe dirigente”, mentre “l’atavica carenza del personale amministrativo ha creato e sta creando a ciascuna unità un enorme aggravio di”.

