“Io esco dal Grande Fratello”. L’annuncio di Jessica: il motivo fa infuriare il pubblico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 15 ottobre, due concorrenti del Grande Fratello hanno manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco, dichiarando di sentirsi stanchi e poco coinvolti nelle dinamiche della casa. Tra questi, Jessica Morlacchi ha espresso il suo disagio a Helena Prestes, lamentandosi della monotonia che secondo lei caratterizza la vita all’interno della casa. La cantante ha confidato a Lorenzo Spolverato la possibilità di lasciare il reality, cercando stimoli diversi. Ad un mese dall’inizio dell’edizione, alcuni concorrenti hanno iniziato a mostrare segni di insofferenza. Lorenzo, parlando con Jessica, ha ammesso di non riuscire più a sopportare metà degli abitanti della casa, aggiungendo che la situazione potrebbe solo peggiorare. Jessica, condividendo lo stesso sentimento, ha replicato dicendo di non farcela più. Tuttivip.it - “Io esco dal Grande Fratello”. L’annuncio di Jessica: il motivo fa infuriare il pubblico Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 15 ottobre, due concorrenti delhanno manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco, dichiarando di sentirsi stanchi e poco coinvolti nelle dinamiche della casa. Tra questi,Morlacchi ha espresso il suo disagio a Helena Prestes, lamentandosi della monotonia che secondo lei caratterizza la vita all’interno della casa. La cantante ha confidato a Lorenzo Spolverato la possibilità di lasciare il reality, cercando stimoli diversi. Ad un mese dall’inizio dell’edizione, alcuni concorrenti hanno iniziato a mostrare segni di insofferenza. Lorenzo, parlando con, ha ammesso di non riuscire più a sopportare metà degli abitanti della casa, aggiungendo che la situazione potrebbe solo peggiorare., condividendo lo stesso sentimento, ha replicato dicendo di non farcela più.

