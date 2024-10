IO CANTO GENERATION: GERRY SCOTTI TENTA LA RISALITA DOPO LA FIACCA PARTENZA (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Io CANTO GENERATION”, il talent show musicale condotto da GERRY SCOTTI. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la sfida tra i giovani talenti si fa sempre più intensa. La scorsa settimana le sei squadre capitanate da Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta si sono affrontate per la prima volta e i team di Scuccia e Leali hanno visto l’eliminazione di uno dei propri ragazzi. Saranno i giudici Michelle Hunziker, Iva Zanicchi, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi ad avere l’arduo compito di giudicare le varie esibizioni e determinare la classifica della puntata, che potrà, però, essere ribaltata dal voto di 100 componenti del pubblico in studio. Bubinoblog - IO CANTO GENERATION: GERRY SCOTTI TENTA LA RISALITA DOPO LA FIACCA PARTENZA Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mercoledì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con “Io”, il talent show musicale condotto da. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la sfida tra i giovani talenti si fa sempre più intensa. La scorsa settimana le sei squadre capitanate da Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta si sono affrontate per la prima volta e i team di Scuccia e Leali hanno visto l’eliminazione di uno dei propri ragazzi. Saranno i giudici Michelle Hunziker, Iva Zanicchi, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi ad avere l’arduo compito di giudicare le varie esibizioni e determinare la classifica della puntata, che potrà, però, essere ribaltata dal voto di 100 componenti del pubblico in studio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Michelle Hunziker come Wonder Woman : a Io Canto Generation indossa i maxi bracciali rigidi - Michelle Hunziker è tornata al timone di Io Canto Generation e per la seconda puntata ha scelto un look che non poteva passare inosservato, il motivo? È contraddistinto da una coppia di bracciali rigidi alla Wonder Woman.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ascolti tv mercoledì 16 ottobre : chi ha vinto tra Io Canto Generation e Ti Presento Suoceri - Tutti i dati Auditel di mercoledì 16 ottobre. Chi ha vinto agli ascolti tv tra Ti Presento i suoceri, in onda su Rai1, e Io Canto Generation con Gerry Scotti, andato in onda su Canale 5.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ascolti tv : Ti presento i suoceri - Io Canto Generation - Chi l’ha visto | Dati Auditel - mercoledì 16 ottobre 2024 - 000. 00% di share. . 000 spettatori (0. Auditel del 9 ottobre 2024 Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Ti presento i suoceri” contro “Io Canto Generation”. CANALE 5 Beautiful: 0. 00%; Amici: 0. 000 spettatori con il 0. “Ti presento i suoceri” contro “Io Canto Generation“. 000 telespettatori pari al 0. (Superguidatv.it)