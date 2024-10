Gaeta.it - Incidente stradale a Settimo Torinese: scontro tra una Fiat Punto e un furgone DHL

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha avuto luogo nella mattinata di oggi in Via Tedeschi, a, suscitando momenti di apprensione tra i passanti. Un veicoloha avuto un violento impatto frontale con undella DHL all’altezza del civico 9. L’accaduto ha messo in allerta i residenti della zona, che non hanno potuto fare a meno di assistere alla scena. L’intervento dei soccorsi Dopo l’impatto, i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa disono giunti rapidamente sul posto per prestare soccorso. La situazione, sebbene inizialmente preoccupante, si è rivelata meno grave del previsto. L’autista della, un uomo di circa 30 anni, ha riportato lievi ferite, mentre il conducente delDHL è uscito illeso dall’