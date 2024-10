In vista del Consiglio europeo, Meloni sceglie la linea di Orbán contro quella di Draghi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri alla Camera e al Senato si sono discusse le comunicazioni del Governo in vista del prossimo Consiglio europeo (17-18 ottobre) con un ordine del giorno – Ucraina, Medio Oriente, Competitività europea – in sé molto impegnativo, ma certo impossibile per un consesso che il Trattato di Lisbona aveva messo a capo alle istituzioni dell’Unione europea per definirne gli orientamenti le priorità politiche generali, quando gli esiti dei referendum francese e olandese sulla Costituzione europea avevano seppellito la speranza di un’Europa federale. Linkiesta.it - In vista del Consiglio europeo, Meloni sceglie la linea di Orbán contro quella di Draghi Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ieri alla Camera e al Senato si sono discusse le comunicazioni del Governo indel prossimo(17-18 ottobre) con un ordine del giorno – Ucraina, Medio Oriente, Competitività europea – in sé molto impegnativo, ma certo impossibile per un consesso che il Trattato di Lisbona aveva messo a capo alle istituzioni dell’Unione europea per definirne gli orientamenti le priorità politiche generali, quando gli esiti dei referendum francese e olandese sulla Costituzione europea avevano seppellito la speranza di un’Europa federale.

