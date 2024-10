Bergamonews.it - ImpresaCultura 2024: 10 artisti, 10 video, 10 imprese. Un progetto per vivere l’arte e il territorio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La terza edizione delè stata presentata nella mattinata di martedì 15 ottobre all’aeroporto di Orio al Serio. Nato dalla collaborazione tra PEO Comunicazione Culturale e d’Impresa e l’Associazione Culturale Art Maiora,rappresenta una sinergia unica che mette in connessione l’eccellenza imprenditoriale con la creativitàca. Claudia Sartirani, Responsabile del, ha affermato: “Ilnasce nel 2020, in uno dei momenti più bui della nostra storia, in cui il mondo della cultura era in ginocchio. Un matrimonio vincente, che è giunto alla terza edizione, in cui sono stati coinvolti 5e 5 restauratori bergamaschi per raccontare la passione ed il genio che diventa impresa”.