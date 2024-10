Gamberorosso.it - Il video di Bob Sinclar e le nonne di Altamura: quando un antico forno diventa "il miglior club del mondo"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), terra di pane, storia e musica elettronica? Non è uno scenario che ci si aspetta nel cuore del centro storico della cittadina pugliese, ma è qui che un sabato come tanti si è trasformato in un evento virale con Bob. Dopo aver scatenato il pubblico al DF Theatre di Bisceglie, il famoso dj francese ha fatto tappa all’Santa Caterina di, premiato due pani dal Gambero Rosso, dove le immancabiliGraziella e Teresa lo hanno accolto tra occhiali da hangover, selfie e una consolle inaspettata. Il dj set all'interno delIl piùdi, ilSanta Caterina, ha acquisito grande fama sia per i suoi prodotti fatti a regola d’arte, sia per la divertente presenza sui social, dove leinfluencer Graziella e Teresa, con 323mila followers su Instagram, hanno conquistato il web con la loro autenticità.