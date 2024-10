“Il fischietto fa troppo rumore”, arbitro e giocatori nel mirino. Esposto della vicina contro il campo sportivo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Perugia, 16 ottobre 2024 – Niente da fare, quel fischio dell’arbitro le è proprio indigesto e per questo ha deciso nuovamente di presentare un Esposto per chiedere controlli sul rumore ed eventuali sanzioni. Accade a Ponte della Pietra, in fondo a via Settevalli, dove c’è ancora uno dei pochi campi di calcio a 7 della città. Un impianto dove di giorno si allenano decine centinaia di ragazzini e di sera si svolgono partite di campionati amatoriali. La proprietaria di un’abitazione a fianco del terreno di gioco ha nuovamente presentato un Esposto in Comune contro la Parrocchia di Santa Maria della Misericordia (proprietaria dell’impianto) perché appunto, di sera, a suo dire il rumore prodotto dai giocatori della partita di calcio e dal fischietto dell’arbitro supera i decibel consentiti dalla legge. Esposto per il quale Palazzo dei Priori ha ora chiesto una verifica all’Arpa. Lanazione.it - “Il fischietto fa troppo rumore”, arbitro e giocatori nel mirino. Esposto della vicina contro il campo sportivo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Perugia, 16 ottobre 2024 – Niente da fare, quel fischio dell’le è proprio indigesto e per questo ha deciso nuovamente di presentare unper chiederelli suled eventuali sanzioni. Accade a PontePietra, in fondo a via Settevalli, dove c’è ancora uno dei pochi campi di calcio a 7città. Un impianto dove di giorno si allenano decine centinaia di ragazzini e di sera si svolgono partite di campionati amatoriali. La proprietaria di un’abitazione a fianco del terreno di gioco ha nuovamente presentato unin Comunela Parrocchia di Santa MariaMisericordia (proprietaria dell’impianto) perché appunto, di sera, a suo dire ilprodotto daipartita di calcio e daldell’supera i decibel consentiti dalla legge.per il quale Palazzo dei Priori ha ora chiesto una verifica all’Arpa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’esposto La “campana“ dei malumori : "Rumore insopportabile : svegliati alle 5" - Considerato che già in passato era stato lamentato, per le vie brevi e non solo da parte del sottoscritto, questo disagio, anche nel normale esercizio poiché gli orari di conferimento del vetro in questa campana da parte degli utenti sono tra i più disparati. Già da tempo i residenti della frazione di Casaglia lamentavano il rumore assordante generato dallo svuotamento delle campane della ... (Lanazione.it)