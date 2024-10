Sport.quotidiano.net - IL BILANCIO. Goglichidze a riposo con la sua Georgia. Ismajli deve fare gli straordinari

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Novanta minuti in campo per Vittorio Tosto nella Nazionale Under 19 italiana, battuta 4-3 in amichevole dal Galles, ma anche un altro giovane azzurro impegnato con le selezioni minori è partito titolari nell’ultima tornata di gare delle varie Nazionali prima della ripresa del campionato. Si tratta di Konaté che ha disputato 86 minuti della trasferta in Portogallo dell’Italia Under 20, terminata 1-1 per l’Elite League. Il centravanti azzurro era andato anche in gol subito in avvio, ma si è visto annullare la rete per un fallo commesso da lui stesso, mentre nella ripresa ha sprecato una buona chance calciando anziché servire il meglio piazzato Berenbruch. È invece rimasto in panchina per l’intera durata dell’incontro Ekong, nell’amara trasferta olandese per la sua Svezia Under 21, sconfitta con un secco 3-0.