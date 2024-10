I "Deadletter" in concerto al Covo Club (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre i "Deadletter" in concerto sul palco del Covo Club.Provenienti dallo Yorkshire ma ora in pianta stabile a South London, i Deadletter si situano a metà tra la divertente furia dei The Fall e i ritmi sbilenchi dei Talking Heads, in una tensione di ballabile post- punk che Bolognatoday.it - I "Deadletter" in concerto al Covo Club Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre i "" insul palco del.Provenienti dallo Yorkshire ma ora in pianta stabile a South London, isi situano a metà tra la divertente furia dei The Fall e i ritmi sbilenchi dei Talking Heads, in una tensione di ballabile post- punk che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I "Deadletter" in concerto al Covo Club - Sabato 19 ottobre i "Deadletter" in concerto sul palco del Covo Club. (bolognatoday.it)

Deadletter in concerto - Domenica 20 ottobre 2024, alle ore 21.00 il Circolo Arci Bellezza di Milano (via Bellezza 16a) ospita i Deadletter in concerto. (mentelocale.it)

Concerti e festival 2024, gli eventi live da non perdere quest’anno in Italia - Concerti e festival 2024, gli eventi live da non perdere quest'anno in Italia. Scopri i migliori appuntamenti dal vivo previsti in Italia. (musicletter.it)