Guadagnavano fino a 6 mila euro a migrante: fermati dieci scafisti con base a Milano

Nelle prime ore della mattina del 16 ottobre la polizia di Milano ha eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di dieci persone di origine egiziana, accusati di far parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di migranti. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ha rivelato una rete transnazionale che favoriva l'immigrazione clandestina e operava anche nell'ambito di attività creditizie illegali. Le persone fermate sono indagate per associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e abusivo esercizio di servizi di pagamento. Secondo le indagini l'organizzazione aveva base operativa a Milano, ma operava su scala internazionale, con ramificazioni in Egitto, Libia e altri Paesi europei.

Traffico di esseri umani - dieci egiziani fermati su ordine della Dda di Milano. A Palermo un altro fermo - Nel secondo caso le indagini, avviate nel luglio del 2023, hanno svelato l’esistenza di una rete in grado di organizzare su barconi il trasferimento illegale di migranti, sempre di nazionalità egiziana, dalle coste libiche a quelle di Italia e Grecia. In due differenti operazioni di polizia sono stati fermati in totale undici cittadini egiziani. (Ilfattoquotidiano.it)

I soldi sulla pelle dei migranti - dieci fermati a Milano : 6mila euro a testa per arrivare in Italia - "Come un'agenzia di viaggio" Durante tale attesa, che è spesso durata anche diversi mesi, talvolta anche in condizioni degradanti, alcuni migranti sono stati anche costretti a improvvisi trasferimenti, per sottrarsi ai crescenti controlli delle autorità libiche finalizzati a contrastare le partenze illegali da quel territorio. (Ilgiorno.it)

