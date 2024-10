Sport.quotidiano.net - Granata, anche i numeri premiano la Torres. Su possesso di palla e tiri non c’è gara

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non è una sorpresa che idi Pontedera-siano nettamente sbilanciati in favore della squadra avversaria. I dati analitici della partita infatti non tengono conto del fatto che ihanno giocato con un uomo in meno per un’ora (53’ regolamentari + 7’ di recupero), un regalo che ha spostato tutto verso la formazione di Greco. A cominciare dal, che è stato del 62% per i sardi contro il 38% degli uomini di Menichini, i quali, in maniera abbastanza inevitabile, sono stati costretti a condurre unadi contenimento e ripartenza. Quasi tripla è stata la produzione didegli ospiti, che ne hanno scagliati 17 contro i 6 del Pontedera, che però, avendo segnato due gol, ha avuto almeno una percentuale realizzativa più alta della, che pure di reti ne ha segnate tre: 33% contro 17%.