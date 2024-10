Giorgetti spiega la manovra: "Sacrifici per le banche, bonus per chi rimanda la pensione" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Nella manovra c'è attenzione ai redditi medio bassi da lavoro dipendente che avranno una situazione migliore rispetto alla precedente. Nessun altro avrà una situazione peggiore. Non ci saranno nuove tasse. Mi dispiace deludere le attese" Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti Today.it - Giorgetti spiega la manovra: "Sacrifici per le banche, bonus per chi rimanda la pensione" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Nellac'è attenzione ai redditi medio bassi da lavoro dipendente che avranno una situazione migliore rispetto alla precedente. Nessun altro avrà una situazione peggiore. Non ci saranno nuove tasse. Mi dispiace deludere le attese" Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo

